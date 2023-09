Problemas que atraviesan los jóvenes

Job cap. 4 vers. 13 y 14 dice: “13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres; 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos”. Analizando estos versículos de la Biblia, los relacionamos con las pesadillas, pero este tipo de sueños surgen cuando tenemos preocupaciones o inseguridades que debemos enfrentar; tiene relación con la lucha entre el bien y mal. Existen diversos males que atraviesa la juventud, por ejemplo, el acoso escolar. Cómo deben sobrellevarlo hasta encontrarle solución? Al no enfrentarlo, la problemática continúa y desembocará en algo peor. Sin embargo, algunos padres dirán: ¿por qué no habló? Tal vez por miedo a que le digan: “tienes que solucionarlo”. La comunicación en familia debe mejorar si buscamos una juventud más confiada, para hacer frente a todo lo que sucede. Hago referencia a esto pues otro de los problemas suelen ser las amistades y cómo manipulan al joven que está en proceso de formación profesional y emocional, y lastimosamente ingresan así al mundo de las adicciones, o a algo más pequeño, que de igual forma es grave: mentir o irrespetar a la familia, todo esto ocasionado por alguien que dice ser su ‘amigo’. Parecen detalles pequeños, pero atraen más problemas. La comunicación debe ser de ambas vías, no cuando se necesite algo, solo así se puede mejorar.

Carlos Cordovez de la Gasca González