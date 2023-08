Era previsible que el binomio de la RC gane la primera vuelta. A nivel nacional los ecuatorianos están hastiados de los dos años de este inepto gobierno. Como nunca en la historia hemos sido testigos de cómo delincuentes y sicarios asaltan, secuestran, matan a diario en todo el país, sin que les importe el daño colateral cuando matan a menores de edad, algo que en ningún gobierno anterior vivimos; la exportación de drogas desde los principales puertos; en el sistema de Salud, no hay medicamentos en los hospitales del MSP y del IESS; carreteras colapsadas en la mayoría de las provincias. ¿Habrá un plan de contingencia y cronograma de trabajo a fin de reparar las carreteras colapsadas por el invierno antes de la llegada del fenómeno El Niño? Como educador veo con preocupación que los padres de familia exigen a las autoridades que no se den clases presenciales sino virtuales por la inseguridad. Las clases virtuales no funcionan: tal vez sirvan para materias teóricas pero no para las prácticas. Por todas estas razones se dio el voto protesta de la gente. Se escucha a diario en las calles, refiriéndose al principal de la RC., “Robó pero hizo obras”. Esta famosa muletilla la escuché siempre. ¡Qué pena! Mi país es digno de mejor suerte. El voto de la solidaridad fue ese tercer honroso lugar en estas elecciones, para Fernando Villavicencio. Paz en su tumba. Paulo Coelho, señala: “el problema es que vivimos en un mundo donde la estupidez es escuchada, la inteligencia es ignorada y la educación ha pasado de moda”.

Roberto Flores