La precaución no está de más, independiente de quién sea

Expreso en su edición del 23-mayo-2020 publicó en pág. 2 la declaración de Víctor Arauz, comandante de la Zona 8 de la Policía: “El prefecto llegó sin signos vitales. La Policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete y eso se hace a través de un protocolo con competencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad”. La muerte del exprefecto Carlos Luis Morales no detiene las investigaciones ni tampoco la designación de su reemplazo, pero existen temas puntuales que pudieran ser reformados como el aplicar shock eléctrico a una persona con grillete. Sería útil la asignación de una persona-célula, en las unidades de la Policía que tengan 24/7 el dispositivo para retirar grilletes en casos de emergencia médica comprobada, así se evitaría que el requerimiento por ser hecho en fecha y/o antes/después del horario de labores establecido no obtenga respuesta pronta.

Ing. Isabel de Cordovez