Revisando las noticias descubrí quiénes son los verdaderos dueños de toda la región, aunque no dispongan de títulos de propiedad ni ningún registrador les haya entintado un sello: los pájaros. De manera rutinaria, los propietarios de las zonas marginales del río Guayas han llegado para continuar con el proceso natural de vida antes de que empiecen las lluvias para dirigirse a sus vertientes, donde por siglos han desovado y alimentado sus crías. En mi mente, los pájaros crean su novela de terror cuando aparece el hombre, quien con inusitada violencia llega para apoderarse y erige edificios, malecones, aeropuertos, con el objetivo de hacer dinero en nombre de su progreso. Los hombres en sus organizaciones citadinas contratan técnicos para que expongan que es la voz de sus mandantes la que debe imperar. Si no es adecuada la propuesta se silencia y todo sigue como se ha dispuesto. ¿Se pretenderá dar muerte a los ahora intrusos? Son solo plumas que pueden averiar motores de aviones y causar muertes humanas. Seguro se pensará en que hay que trasladar el aeródromo a otro sitio donde sus dueños no reclamen, aunque sean más y representen la flora y fauna del país, muchos en peligro de extinción; pero tampoco importan. Afirmará otro sabio: lo seguro es contratar biólogos extranjeros para solucionar el problema. Por ser itinerantes, los pájaros se irán solos; caso contrario, reventando un par de petardos se irán pues no soportan el bullicio de invasores de sus naturales predios.

Ricardo López González