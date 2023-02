Nuevos líderes políticos

Culminaron las elecciones. Los actores políticos en sus campañas dijeron: ¡ya volvimos a engañar al pueblo! Ojalá que quienes quedaron ganadores no se olviden de lo prometido y no sigan los malos ejemplos de sus contendores, que nunca hicieron nada para el prójimo. Dejemos de pensar en el hurto, leyes favorables para delincuentes y atrasos de sus labores en obras, alcantarillado y resguardo policía. Sirvamos a la patria con equidad y políticas de ejecución ‘ipso facto’. Los viejos políticos no saben otra cosa que engañar y robar al pueblo. Si seguimos eligiendo a los mismos de siempre nada cambiará. Latinoamérica necesita líderes nuevos, sin historial de corrupción. ¡A trabajar por un nuevo país bendecido!

Javier Valarezo Serrano