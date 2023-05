Nuevas elecciones por la muerte cruzada

El miércoles 17 de mayo, en horas de la mañana, el país entero se enteró de la muerte cruzada en los noticieros de TV. Más de la mitad de los ecuatorianos la esperábamos, en vista de la ineficiencia, ineptitud e inoperancia de los asambleístas en funciones, con un juicio político que no tenía ni pie ni cabeza. Eso significa que se tendrá que convocar a nuevas elecciones para elegir presidente, vicepresidente y nuevos asambleístas, antes de fines de este año. Es decir que los nuevos elegidos durarán solo dos años en funciones, porque es el tiempo que faltaba para que el actual mandatario culmine su actual periodo presidencial, hasta mayo del 2025. La pregunta que me hago ahora es, ¿si cada dos años que se eligen autoridades, existe el dinero suficiente para gastarlo y botarlo en los politiqueros de este país, llamados candidatos? Los elegidos y bendecidos, que serán por montones y que ‘se sacrificarán por nosotros’, son aquellos que no van a gastar un solo centavo de su bolsillo. Sin embargo, en este actual gobierno no hay dinero para la compra de los medicamentos que se requieren en los hospitales públicos del IESS y del MSP para los enfermos y jubilados de enfermedades catastróficas; no hay los recursos urgentes para atender el arreglo de los puentes y las carreteras de este país y se ha pronosticado que viene el fenómeno de El Niño. Según un reportaje de TV., los policías, que se juegan la vida por nosotros todos los días, no tienen chalecos antibalas nuevos y sus uniformes los deben comprar ellos mismos porque ni eso les dan. ¿Para qué nuevas elecciones? ¿Más de lo mismo? ¿Qué quieren? ¿Que siga habiendo nuevos millonarios que se enriquecen a través de la política? ¿Corruptos e ineptos, nombrados a dedo? ¿No sabrán los ‘analistas y los expertos’ que el riesgo país sigue subiendo? ¿Y así quieren, que venga la inversión extranjera al país, con todo esto que está pasando?

Roberto Flores