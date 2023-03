Las nuevas autoridades

Concluyeron las elecciones, incluyendo denuncias de supuestos fraudes electorales y esto se debió a que no existen partidos políticos orgánicos que agrupen a sus afiliados por tesis doctrinarias o programas de gobierno coherentes y definidos. Esta fragmentación politiquera es producto de la exagerada cantidad de grupos políticos a nivel nacional creados con fines electorales. Todos estos grupos reciben financiamiento fiscal para sus campañas, lo cual parece un gran negocio. Es preocupante la inestable y peligrosa situación política que vivimos. Tenemos que defender la democracia y ejercerla requiere una ciudadanía preparada para elegir y aceptar las consecuencias de una elección. En las del 5 de febrero se nombraron a nuevas autoridades seccionales que no son superhéroes; tienen defectos y cualidades, fortalezas y debilidades, sobre todo, o son corruptos en sus planificaciones. La corrupción no tiene ideología, ni fronteras, es una metástasis consecuencia de la pérdida de valores morales y éticos. Pedimos a los ganadores de la revolución ciudadana de forma urgente trabajar sobre la inseguridad social, salud, trabajo, optimizar la recolección de basura, tránsito, entre otras. Autoridades electas: hay que poner toda la capacidad a los urgentes problemas. En la construcción de grandes soluciones está el futuro de la patria. Nuestra clase política en unidad debe buscar el clima apropiado de concordar y colaborar intensamente. Por sus obras los conoceréis. Lo sabremos al final de sus gestiones políticas.

Robespierre Rivas Ronquillo