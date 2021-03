Normativa para erigir monumentos

Hay quienes llevados por apasionamientos políticos e ideológicos extremos pretenden interpretar la historia de manera sesgada, manteniendo silencio absoluto frente a la erección de monumentos dedicados a personajes foráneos. Incluso a quienes no tuvieron una vida de servicio a la patria los hacen aparecer como ilustres, cuando en realidad fueron todo lo contrario y constituyen la antihistoria nacional. Se debe imponer una normativa muy precisa en lo referente a la erección de monumentos dedicados a hechos y personajes históricos para no incurrir en situaciones como las que sucedieron en otros tiempos no muy lejanos y de ingrata recordación.

Alberto Lucero A.