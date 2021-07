Negocios ilícitos

Días atrás salió a la luz pública lo que ha estado sucediendo en Quevedo, por la estafa a ciudadanos incautos que ya sabían que hace meses atrás un supuesto “captador de dinero” les estaba pagando intereses fuera de mercado por 8 días. Esto tiene en vilo a esa población, pues ahora ya se sabe que han sido estafados y se reportan fallecidos y heridos a causa de esta situación que nadie sabe en qué va a terminar. Años atrás sucedió lo mismo en otra ciudad por el mismo mecanismo y sin embargo la gente no escarmienta. Todo negocio lícito debe de ser conocido y autorizado por una autoridad, hasta para poner una tienda, municipio, intendencias, superintendencias de compañías y/o bancos, etc. El negocio de captación de dinero de acuerdo a la ley solamente le está permitido a las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Este personaje entregaba canastas de alimentos y pagaba el 90 % de intereses flat (fijo) por 8 días. La gente por falta de conocimiento de las leyes le entregó su dinero. Todavía no saben que dichas canastas de alimentos salían del dinero de las mismas captaciones. La bicicleta financiera les estaba funcionando bien hasta el momento en que alguien les hizo la denuncia. Cuando se para abruptamente esta es cuando comienza a caerse a pedazos toda esta nueva trama de corrupción.

Roberto Flores