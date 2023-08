No mires al pastor y deja de ser oveja

Las elecciones anticipadas en Ecuador están cada vez más cerca, por ello debemos pensar con la cabeza, no con el hígado, al momento de sufragar. Urge dejar la motivación insana de que para perjudicar a X hay que votar por Y, ignorando que los efectos de mi decisión electoral también los recibiré. Se han escuchado propuestas de candidatos, en especial la de desdolarizar al Ecuador, acción que de realizarse sería catastrófica porque asfixiaría a todos los sectores, en especial al pueblo y pueblo somos todos, pues cuando no hay comida, la tripa gruñe y no importa el sector donde se viva. La situación económica de Ecuador no está para desestimar las consecuencias que un voto equivocado puede causar, aunque sea corto el tiempo de administración; la oportunidad para hacerlo se daría y sabemos que la vuelta atrás nunca sucede. El tema no es el pastor que guíe al rebaño sino dejar de ser oveja. Hemos visto cómo las interrupciones de la democracia no han traído mejoras para los ciudadanos de a pie, sino beneficio para los mismos de siempre; aunque se descubran sonados casos de corrupción, la sanción no prospera, al punto de habernos acostumbrado a ese pan y circo. Es hora de votar con responsabilidad para construir el Ecuador que realmente queremos, de obra y no de palabra, en paz y no divididos, satanizados por estigmas creados por terceros cuyo resentimiento es el oxígeno para vivir.

Isabel de Cordovez