El Ministerio de Salud Pública debe colaborar con el ornato de Guayaquil

La ciudad está en completo abandono urbanístico, no importa cómo y dónde se construya, no hay el debido control para las edificaciones, teniendo en cuenta que Guayaquil es construido por el privado exclusivamente. El art. 54 del Cootad expresa que el Municipio tiene que promover el desarrollo sustentable de la ciudad y el art. 55, que debe planificar con otras instituciones del sector público su desarrollo articulado. El abandono de una manzana de terreno por parte del Ministerio de Salud en lo que era la Dirección Provincial y otro terreno al frente afean la ciudad. En esos terrenos el MSP debe construir la sede administrativa de la Zona 8 (que ahora se encuentra en el edificio Makro, hoy en ruinas); las otras instituciones gubernamentales que lo habitaban se cambiaron. El Municipio debe exigir a los entes estatales que sus oficinas cuenten con edificaciones que embellezcan, adornen y entreguen un mejor servicio a los porteños. Salud tenía plazo para cambiarse hasta el 31/12/2021, ahora pasarán a algún hospital, lo cual es aberrante. No somos la capital de la República pero sí la primera ciudad económica de Ecuador. Es la oportunidad de Guayaquil y de su casco comercial central de rehabilitarse. El sector hotelero está empeñado en rescatar esta área; con mucho esfuerzo la ha remodelado agregando terrazas para diversión de guayaquileños y turistas.

Ab. Franklin Lituma Manzo