Tanto nada en el mar para morir en la orilla, no es justo

Derek Pinargote García padecía de AME (Atrofia Muscular Espinal), enfermedad que demanda para su tratamiento el medicamento más caro del mundo: Zolgensma. Lo recibió en 2021 gracias a gestión del actual gobierno y sobre todo por la insistencia y lucha de sus padres, en especial de su progenitora. Derek falleció el 23-ene-2022. Según la página Un milagro para Derek de FB, a él se le practicó el 12-ene-2022 la cirugía del botón gástrico, le suministraron paracetamol cada cuatro horas y surgieron complicaciones en el postoperatorio. Los resultados de su necropsia señalan que la leche ingerida se le había regado por los pulmones, provocando su muerte. Derek falleció pero su deceso no debe ni puede quedar como una cifra más para las estadísticas de 2022, ni tampoco esperar a que la justicia divina sentencie este caso. Este no es más el país de Manolito, es Ecuador y para demostrar que verdaderamente hay cambios, se debe determinar si hubo o no negligencia médica, revisar procedimientos y protocolos aplicados a él, a efecto de no replicar acciones en otro paciente con igual enfermedad. El 26-oct-2021 Expreso publicó que 3 niños recibirán el medicamento citado y sobre la existencia de 19 casos de AME. La tarea de aquí en adelante es por Derek y por los 18 angelitos en tierra que luchan por no regresar al cielo.

Ing. Isabel de Cordovez