Manejemos la pandemia, reactivemos al Ecuador

El 1 de febrero de 2022, Dinamarca indicó que la variante ómicron ya no es un peligro y que la COVID-19 dejaba de ser una enfermedad crítica. El uso de mascarillas en espacios interiores dejó de ser obligatorio, los restaurantes podrán atender al 100 % de su capacidad, se reabrieron discotecas, y la vida cultural y social retomó su vida anterior a la pandemia. Israel hace tres semanas abrió sus fronteras al turismo, exige certificado de vacuna completo y prueba RTPCR de 72 horas. Abolió la lista roja de países a los que no se podía viajar y desde los cuales estaba prohibido volar. Estas medidas fueron tomadas en el momento de mayor contagio con ómicron. Reino Unido se une a estas medidas y casi volvió a la normalidad con el levantamiento de restricciones. Su gobierno consideraba que es probable que la ola de la variante ómicron ya haya superado su punto máximo. Es hora de que manejemos la pandemia, que empecemos una verdadera reactivación de toda nuestra economía, que los estudiantes vuelvan a las aulas, que las oficinas del Estado atiendan presencialmente y nos reencontremos socialmente. Ello no significa dejar de lado la corresponsabilidad que tenemos con las medidas de bioseguridad; debemos seguir usando mascarilla, desinfectándonos las manos y poniendo reglas claras que deben respetarse. Si abren el estadio para el juego con Argentina, solo podrán asistir personas entre 20 y 55 años de edad, con sus dosis de vacunas completas, con mascarilla KN95 en buen estado, evitando consumir alimentos y bebidas y determinando el aforo adecuado. Este es un ejemplo de manejo de la pandemia. Acabamos de pasar la mayor ola de contagios de toda la pandemia con una mortalidad hasta 10 veces más baja que en la ola de 2021. En la semana del 23 de abril de 2021, tuvimos 24.456 nuevos contagios y se registraron 884 decesos. En la semana del 17 de enero de 2022 tuvimos 56.323 nuevos contagios con 102 muertes. Esto es producto del exitoso proceso de vacunación. La OMS está pidiendo prudencia.

Fernando Espinoza