Malestar por descuido de obras de regeneración en Cdla. Nva. Kennedy

Señor director: molesto su atención para solicitar se haga público el reclamo contra la Municipalidad de Guayaquil, por el abuso y atropello contra las personas que habitamos en la ciudadela Nueva Kennedy, avenida San Jorge, en la cual se llevan a cabo obras de regeneración urbana desde el mes de diciembre de 2019. No es posible que sean tan irrespetuosos y desconsiderados, al punto de abandonar la obra una semana, tiempo en el cual nuestros vehículos no han podido ingresar ni salir de nuestras viviendas. Además, para poder salir a pie, debido a las piedras y lodo acumulados, tenemos que hacerlo pisando sobre cañas, pues no se ha colocado ninguna pasarela o estructura provisional que nos brinde al menos cierta comodidad o seguridad ante las molestias generadas por los trabajos, exponiéndonos a fracturas por caídas o cualquier otro percance médico. Para una persona con discapacidad el acceso es imposible. Pero el abuso no termina ahí; a diario se generan daños en las líneas telefónicas de nuestra casa. Hemos reclamado ya dos o tres veces y vuelven a interrumpir el servicio. Ante los reclamos solo amenazan diciendo que es ordenanza municipal y que no tienen por qué dar explicaciones ni mucho menos solventar medidas preventivas para las personas que tenemos nuestros hogares en dicha zona. Este es solo otro malestar generado por una institución que pregona que vela por la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Dr. Nino Cassanello Layana Médico internista