Leyes a su conveniencia

Solamente en nuestro país podemos observar y ver, con desdén y rabia, como hicieron durante 10 años los miembros del partido político más corrupto de la historia hasta ese momento: los correístas, que luego se hicieron llamar los revolucionarios del siglo XXI, con una serie de leyes acordes: como traje a su medida para favorecerlos. La nueva Constitución vigente desde el 2008, aprobada mediante consulta popular -así cambiaron la anterior de 1998- fue hecha por españoles y venezolanos; por eso ya no tenemos Base de Manta, entre otras cosas. El famoso COIP (Código Orgánico Integral Penal) sustituyó al Código penal. Ese gobierno, el más corrupto de nuestra historia republicana, fue el principal ejecutor de que ambos documentos fueran cambiados a su conveniencia, de lo cual hoy por hoy somos mudos testigos; absortos vemos lo que pasa. Leyes hechas en favor de tres personajes -por el momento y que tal como van las cosas favorecerán a muchos más de ese gobierno corrupto- que son beneficiados y que hoy vemos que están: unos libres y otros con prelibertad; y otro, pobrecito, no tiene para pagar los 10.000 dólares de multa que le han sido impuestos. Y aquí viene pues, la pregunta del millón: ¿estos tres personajes van a devolver al Estado los millones que recibieron por coimas y sobornos cuando fueron funcionarios públicos? Allí sí, ¿por qué no dicen nada, los que hicieron estas leyes y reglamentos truchos, para beneficiar a todos estos corruptos y ladrones? ¿Por qué no les han exigido este dinero antes de salir de la cárcel? O esto es, como dijo, mi maestro, el insigne presidente Roldós: “¿O es que acaso, la ley se ha hecho únicamente para los de poncho?”.

Roberto Flores