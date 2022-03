Isaías versus Estado

Con respecto a los hermanos Isaías, desde 2008 el autor mediato de toda la delincuencia de cuello blanco cometida por la revolución ciudadana, incautó empresas, vehículos de colección, inmuebles, haciendas, fideicomisos, etc., dando litigios que inició en 2012 y en 2014 la apertura de dos juicios de insolvencia en los que perdió el Estado entre 2020 y 2021, y fueron declarados inocentes del delito de peculado (art. 278 COIP). Los Isaías han prometido que no tomarán acciones concernientes a daños y perjuicios. Ecuador no soportaría una demanda de muchísimos millones de dólares por abusos y fechorías de Rafael Correa y su séquito de cleptócratas, que nos están pasando factura a todos pues Correa y su séquito son tan "pobres" que con sus bienes no recuperarán ni $10 del reclamo de $2.000 millones desglosados en $1.548 MM del perjuicio causado y $ 15 MM por pago de abogados para la defensa. La demanda fue interpuesta contra Banco Central, Inmobiliar, Superintendencia de Bancos y Procuraduría a través de su abogado Noboa Bejarano, reclamando abusos y arbitrios cometidos en las presidencias de Correa ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo conformado por los jueces Fabián Cueva (P), Ángel Ponce y Mario Proaño. El Estado tiene 30 días hábiles para responder la demanda, que solicita devolución de lo incautado y jurídicamente es procedente. ¿Qué sucederá con los bienes rematados entre los correístas? ¿Habrá juicio de repetición?

Ab. Jaime Andrés Véliz Ortiz