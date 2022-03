IESS en deuda con los afiliados

Soy jubilado de la Universidad de Guayaquil (Acuerdo 2012- 1585170). Solicité reliquidación de mi pensión jubilar con fecha 2019- 10-17 en vista de que la institución canceló aportes atrasados al IESS. Luego de tantas penurias y sinsabores sale el nuevo Acuerdo N.- 2021- 2283616 del 2021-05-19 (para elaborarlo tardaron un año, siete meses y dos días). ¡Qué tortuguismo e inoperancia! Pero han pasado 10 meses desde que salió el nuevo acuerdo y no se hace efectivo. He acudido una docena de veces a las oficinas de Ave. de las Américas, que lleva estos casos, y me han dado una serie de excusas, todas inconsistentes: que la funcionaria está de vacaciones, que vaya al banco, que tienen que aprobar desde Quito, que el sistema es nuevo y están aprendiendo a operarlo, para decirme que está mal hecho y que tengo que esperar. Es decir que al afiliado frente a un reclamo para salir del paso y de su inoperancia le dicen mentiras o cualquier cosa, lo que constituye una burla e irrespeto. No me explico cómo después de haber hecho tantas revisiones y generar el nuevo acuerdo, esté mal hecho y tenga que esperar (eso me dijeron). Finalmente y para colmo, ahora las citas se hacen "online" y como mi caso no consta en agendas de citas no puedo acceder a las oficinas antes mencionadas para seguir con mi reclamo; me he quedado en el limbo. A la fecha hace dos años y medio que fue presentada esta solicitud y aún no se resuelve el problema. ¿Desidia, ineptitud, inoperancia?

Ing. Walter Zambrano Romero