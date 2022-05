Hospital Dr. Federico Bolaños, del IESS, Milagro, en grave crisis

Las autoridades del hospital, como director médico, administrativo, etc., son designados a dedo desde Guayaquil y debe ser por concurso de méritos. En Milagro tenemos profesionales especializados en administración hospitalaria, de cuarto nivel. No se designaba al director administrativo -por tres meses- y no había quién adquiera medicina o los implementos necesarios. A la nueva directora ya la quieren sacar del puesto. Para tomar un eco o radiografía el paciente debe esperar tres o cuatro meses y el médico no tiene cómo diagnosticar al enfermo. En mi caso, tenía cita con la especialista en riñones, pero cuando fui la habían suspendido. En el hospital no hay cardiólogo, me mandan a Babahoyo y la cita es 17 de junio; tengo que pagar un taxi. Agradezco que sin tener cita el urólogo me atenderá el 4 de julio. Existe un solo especialista que debe atender pacientes de Milagro, Naranjito, Bucay, San Carlos, etc. En Milagro el IESS tiene dos edificios abandonados que pueden ser adaptados a consultorios, y a más quirófanos; los que hay no abastecen. Las instituciones clasistas y de jubilados están planificando una huelga de hambre para que las autoridades del hospital sean designadas por concurso de méritos y mejore la atención. Se puede construir un pabellón para mujeres donde está funcionando un garaje. Esperamos que los directivos administrativos de Guayaquil tengan más responsabilidad y su sueldo se descuente en atender más que todo al jubilado.

Gualberto Arias Bonilla