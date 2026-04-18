La historia de la gata ingrata: rescate, cariño y una desaparición sin final
Una historia íntima sobre el rescate, el cariño y la inesperada desaparición de una gata que marcó la vida de su dueña. Te la cuento
En un solar baldío, cubierto de arbusto y basura, Ruth encontró en una pequeña caja de zapatos tres gatitos recién nacidos.
Los recogió al pasar de regreso a casa del trabajo. Eran preciosos, todos de color blanco, cual capullos de algodón, que gemían de hambre.
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Un hogar y una nueva vida
Los llevó a la casa, los cuidó, comprándoles siempre croquetas, mimándolos hasta el delirio, convirtiéndose en hermosas mascotas. Regaló dos de ellos y se quedó con la hembra, por ser la más linda: delgada y de cola esponjada.
La gata se acostumbró a dormir junto a la puerta del dormitorio de su dueña, maullando cuando tenía hambre o al querer salir de la casa.
Creció educada y relajada, logrando salir al patio a hacer sus necesidades. Ruth le compraba trajes vaporosos y vistosos.
Entre juegos y travesuras
Le agradaba jugar en el jardín y destrozar en ocasiones las flores. Era muy bello verla entre los colores de geranios, rosas y veraneras.
Lo más fatal era cuando se dedicaba a jugar con los muebles, rasgando sus envolturas con sus afiladas uñas.
Los vecinos la llamaban gata fea, porque era arisca y no se dejaba acariciar de nadie.
Solo jugaba con su dueña, envolviendo su lanuda cola entre sus piernas y maullando con ternura. Feliz de que le toquen su nariz. Sus ojos verdes eran un hechizo de pasión.
Instinto y libertad
La gata ingrata, en época de celos, salía y se perdía por días entre los techados de las casas vecinas, causando alborotos.
Un día la dueña la esterilizó y se cansó de salir de casa. Desde aquel día la gata dejó de esperar a su dueña en la puerta o ventana a la hora de llegada.
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Hasta que se escapó y jamás volvió. Muchos piensan que se la robaron o la mataron sin dejar huella.
Siempre se la recuerda como la ingrata cara de gata de color blanco. Otros la ven acompañada de un gato llamado Roberto por azoteas lejanas, jugando a la faz de una luna llena.
Evelio Reyes Tipán