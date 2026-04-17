El futuro del agua en Ecuador: ignorancia, corrupción y el ciclo natural

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Ya pasó hace dos años lo mismo. Es asombroso observar hasta dónde ha llegado la ignorancia o negligencia pública y privada en relación con el agua; los ‘políticos correctos’ lo único que saben es rezar al cielo para que llueva o quemar petróleo para que haya luz.

Todos deberíamos haber aprendido en la escuela sobre el ciclo del agua, pero mucho de lo bueno que aprendemos se pierde por el fetichismo del mercado desde la niñez psicológicamente manipulada. Los vacíos generados, ¿cómo debemos llamarlos? Si profesionales hidrólogos y otros técnicos del agua no hablan en medio de su escasez o mal manejo, este comportamiento es: ¿ignorancia funcional, irresponsabilidad, quemeimportismo, corrupción? Un vacío que conlleva a no criar el agua.

Intereses económicos y la crisis hídrica

En los diccionarios cualquiera puede encontrar que el ciclo del agua es un proceso de evaporación, condensación y precipitación. Todo parte de la evaporación y donde hay menos humedad, menor es esta. Esto debe aprenderse en primaria.

La provisión de humedad terrestre viene básicamente de los bosques y humedales. Tenemos que dejar de tumbar bosques y de drenar páramos y otros humedales, como en el caso del humedal Las Garzas, que está siendo drenado por una bananera sin respeto ecológico, ahora fortalecida por un modelo de negocios que se impone sin respetar reglas básicas de convivencia humana. ¿Qué significa criar el agua para llenar los embalses? Restaurar páramos y otros humedales y cuidar las cuencas hidrográficas altas. Esto corresponde a una persona sensata, no estar rezando al cielo para que llueva.

La infraestructura hidroeléctrica de Ecuador, con algunas fallas de construcción y mantenimiento, es excelente y muchos países quisieran tenerla. Pero donde está lo bueno se meten intereses que buscan destruirlo o apropiarlo, como ocurrió con el coloniaje español. Así se ha venido debilitando la capacidad hidroeléctrica ecuatoriana en favor de la termoelectricidad.

La cuestión de fondo es que los oligarcas, junto con grandes actores transnacionales, buscan ser dueños de los servicios estratégicos para llenarse los bolsillos y manipular a la sociedad. Así venden el país. En el modelo actual parece más rentable traficar con barcazas que con embalses, y más ganancia da quemar petróleo que hacer pasar el agua. Federico P. Koelle D.