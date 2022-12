Los cubanos, un pueblo trabajador, locuaz y sincero, han sido transformados, en su mayoría, en un rebaño de holgazanes, taciturnos e hipócritas. Porque decir la verdad fue y sigue siendo el camino más corto a la cárcel o al infame paredón de fusilamiento. Donde la libertad se logra abandonando a la tierra que nos vio nacer y sufriendo el estigma de los hombres sin patria. Más de dos millones de cubanos cargamos con ese estigma. Sin embargo, cuando esos cubanos que la tiranía comunista convirtió en autómatas llegan a tierras donde predominan la libre empresa y la libertad económica se convierten en grandes creadores de riqueza. No es necesario citar ejemplos específicos porque el Miami en que vivo es un ejemplo de lo que digo. El porcentaje de cubanos millonarios con respecto a la comunidad cubana en particular es mayor que el porcentaje de millonarios con respecto a la sociedad norteamericana en general. Luego, el problema no somos los cubanos sino el sistema fallido de un comunismo que hace rato ha ido a parar al basurero de la historia. Ya es hora de que nosotros mandemos el nuestro al mismo basurero indigno.

Alfredo Cepero