Hemos sido engañados por tanto tiempo por los alcaldes y prefectos de algunas ciudades del país y que estuvieron en funciones hasta hace poco, pero afortunadamente no fueron reelegidos por no ser dignos representantes. ¿Por qué se los iba a premiar con el voto? Las personas se dieron cuenta de la clase de funcionarios públicos que fueron. No cabe disculpas publica alguna, porque ni siquiera dieron la cara en los días que les quedaban todavía en funciones. Inoperancia, ineptitud, ineficiencia: así se manejaron por el tiempo para el cual fueron elegidos, con desconocimiento total de los principios básicos de administración. No es posible aceptar la falta de planificación en la ejecución de obras prioritarias: alcantarillado, aguas servidas, pavimentación de calles, sabiendo que había basura por todas partes, no fueran advertidas a tiempo, sabiendo que se venía el crudo invierno que aún estamos viviendo. No se tomaron las precauciones del caso y lo peor es que estas autoridades delegaron a funcionarios de menor jerarquía para que respondan a los cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía. La razón: aún existen calles principales, barrios, ciudadelas y parques totalmente inundados, calles enteras con huecos que parecen cráteres y otras sin energía eléctrica y agua potable. Todo esto le están dejando a los funcionarios entrantes para que lo resuelvan. Fueron políticos y no administradores, nombrados a dedo por el dueño del partido político. Nos engañaron y defraudaron.

Roberto Flores