Hace falta control en Urdesa

Vivo en Circunvalación Sur entre Ilanes y Jiguas. Si deseo salir a la av. Víctor Emilio Estrada y quiero transitar por la calle Ilanes, me encuentro con una casa que la han hecho bodega. El camión que saca y entra mercadería se sube a la vereda, ocupando la mitad de la acera. Al lado hay un negocio pequeño de comida, una despensa; tengo que cruzar a la acera contraria porque no hay por dónde circular. De todos los que están en el camión, ninguno usa mascarilla, la protección que utilizo a diario y que me ha salvado de un contagio, que a mi edad, sería de gran peligro porque voy a tener 78 años.

Nosotros pagamos impuestos altos. Urdesa también es parte de Guayaquil.

Laura E. Gómez Serrano