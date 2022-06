Estamos dolarizados pero no supimos en su momento sopesar el real costo de $1 al equivalente de su valor nominal de 25.000 sucres. No resulta muy creíble que con la dolarización es mínima nuestra inflación. Perú, Colombia, Chile, etc. tienen precios menores hasta en un 50 %. Aun existiendo mayor flujo de dólares por exportaciones los precios de las importaciones y de nuestra producción nacional se incrementan y por el poco poder adquisitivo de trabajadores y desempleados se genera estanflación (combinación entre inflación y estancamiento comercial), elevando el coste de la vida. Al evitar que los dólares circulen con mayor fluidez se comprime el medio circulante. Con una mayor cantidad de dólares en circulación no es procedente que siga manteniendo el valor inicial de 25.000 sucres, cuando ya debería ser menos por el crecimiento de la economía. A mayor cantidad de dólares en el mercado ecuatoriano, a menor precio los artículos, productos y servicios. Más en la economía ecuatoriana pasa inadvertida de Ley de gravedad. (Todo sube, nada baja). Esa medida antiinflacionaria que consiste en devaluar el precio nominal del dólar sería la mejor para resarcir de la pobreza a un número mayor de personas y beneficiar a todos los ecuatorianos. Y de paso se obvia la creación del subsidio de bonos. Las injusticias sociales se pueden subsanar con la medida de devaluar internamente el dólar, pero no existe el eco, todo se pierde en las tinieblas de los tiempos.

César Antonio Jijón Sánchez