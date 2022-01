Todos tenemos ese poder

El sábado fue un día rico de lluvia. Me empapé pero lo disfruté al aire libre y en compañía de un café. Quien disfruta la vida tiene esa actitud para la felicidad y todos tememos ese poder para determinar nuestro estado de ánimo. Aprende a utilizar tus pensamientos para amarte, animarte, motivarte. Presta atención al presente, la vida está sucediendo ahora. Es una novela real, tú eres el protagonista. El miedo es el precio que pagan los valientes para disfrutar de vidas que hacen historia. No esperes tenerlo todo para disfrutarla. Al final lo que importa no son los años de vida sino la vida de los años. ¿Qué esperas para disfrutar de la vida?

Javier Valarezo Serrano