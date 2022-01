No engañen con la Comemar, Comepeces, Cometerritorio…

Con el Nuevo Orden Mundial (NOM), columnistas, diplomáticos, juristas, políticos y militares alaban a la Convemar. Pesqueros, empresarios, docentes, historiadores, con excepciones, callan la nueva e inconstitucional mutilación de más de 1,2 millones de km2. ¿Celebran con la reforma del C. Civil, art. 609? Solo un legislador dijo no, si Correa con 81 legisladores, el 22-05-2012 -con patriotas que llamaron un acto de traición a la patria- infringieron el Tratado del Pacífico, la Carta de NN. UU. y la Carta Magna a espaldas del pueblo, violando sus arts. 1, 3.2, 3.7, 4, 83.3, 147.1, 158, 403, 408, 422, 424…, el 83.3 ordena a civiles y militares defender la integridad territorial y sus recursos naturales. Permitieron libre navegación de todo barco extranjero en las 188 millas de la ZEE. Y según sus arts. 62.2.4, 69 y 70, la pesca excedente. Debieron consultar al pueblo sobre los ¿beneficios de la Comemar y anulación del T. del Pacífico? “Y de dueños de 200 millas, pasamos a solo 12 millas con 188 millas de ZEE con los nuevos condueños de la Comemar”. Mintieron y prevaricaron y siguen engañando con el cambio del art. 609, nueva Reserva Marina de 60 mil km2 y extensión de 125 o 150 millas de la plataforma, “si no somos dueños únicos en las 188 millas de ZEE”. Y contaminarán y desaparecerán la fauna y flora de las Islas Galápagos “con la libre navegación que favorece a la pesca con unos $ 70 mil millones anuales a favor de países extranjeros y al narcotráfico”. Hurtado la rechazó y Febres-Cordero fue por la soberanía de las 125 millas entre las 200 millas insulares y continentales. Sr. Lasso, no a la Comemar.

Juan Carlos Cobo Rueda