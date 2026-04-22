EE. UU. y América Latina: claves del debate sobre seguridad regional
Un análisis plantea cuestionamientos sobre seguridad y política global. El debate incluye a EE. UU., Europa y América Latina en un escenario complejo
Maduro, Cabello, Rodríguez, Padrino y generales ‘enviaron’ al Cártel de los Soles, Tren de Aragua y criminales a afectar la seguridad de EE. UU., con apoyo de AMLO, Sheinbaum y la frontera abierta del ‘Regre-Biden’. EE. UU. tiene derecho a defenderse (art. 51 de la Carta ONU). Por eso Trump pide acusar a Maduro por esta agresión contra la seguridad nacional, democracia, territorio y soberanía.
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Agencia EFE
Europa frente a retos migratorios y políticos
En Europa, reyes simbólicos serían cómplices de la pérdida de cultura, fe, libertades y seguridad, afectadas por migración ilegal y criminal. Tras su pasado colonial, callan persecuciones religiosas en Medio Oriente, África, Asia y China. También la UE y ONU favorecen a China e Irán, debilitando los valores judeocristianos y la seguridad europea.
Se critica al ‘Maduro Español’ por llevar a España hacia un modelo totalitario y perseguir a la derecha. ONU y UE serían cómplices de regímenes como Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, y de grupos como Hamás y Hezbolá.
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Ante ello EE. UU. debería recuperar su influencia en América frente a China, Rusia e Irán. Trump propone una coalición anticárteles y fortalecer la región. La mayoría de los latinoamericanos rechaza estos regímenes.
¿Qué pasará con el futuro de la democracia y la libertad en las elecciones de EE. UU., frente al embate del ‘regresismo’, las políticas ideológicas y el debilitamiento del Estado de derecho? Urge reformar la ONU y defender nuestros valores democráticos y culturales.
Juan Carlos Cobo Rueda