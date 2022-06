Sobre la educación en nuestro país

La educación está atravesado una crisis alarmante. Carece de presupuesto, de establecimientos educativos, de profesores, de cupos para universidades, de un sistema moderno, de políticas públicas, de programas futuristas, etc. Ha comenzado un nuevo año lectivo en la Costa con establecimientos educativos casi en completa destrucción, donde no hay lo más elemental para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje eficiente. El Gobierno hace propaganda de haber abierto escuelas para que los alumnos tengan un local escolar cerca de sus casas, cuando hacen falta todos los adelantos que necesita una educación moderna. Sobre los profesores está la responsabilidad de formar a sus educandos, pero en el país no existen las bases en las que se asienta una buena formación y capacitación para ellos. La capacitación profesional debe ser exigida para la categorización del maestro. Para ascender de categoría, cada cuatro años tendrá que aprobar un curso de un año completo en que tendrá que someterse a preparación a distancia con evaluaciones trimestrales y un curso final presencial en vacaciones, teniendo como sedes los distritos educativos. Para esto recibirán un bono para pasajes y estadía. Al final habrá una evaluación que, con las calificaciones trimestrales, arroje un promedio de por lo menos 70 puntos. Quien no complete el puntaje tendrá otra oportunidad y si no llega al promedio, debe ser separado del magisterio. La formación estará a cargo de las universidades.

Rodrigo Herrera C