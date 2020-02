Después de la polémica prueba Ser Bachiller han llovido las críticas que señalan que la educación está mal. Y esto es verdad por muchas causas.Cero tolerancia con la drogadicción fue una de las promesas de campaña de Moreno, pero la tabla de consumo mínimo de 2 gr. no ha sido derogada y el microtráfico campea en escuelas y colegios; los alumnos drogados no aprovechan las enseñanzas ni respetan a los profesores, que más bien temen ser denunciados por los padres de familia por tratar de imponer disciplina. La Ley de Educación Intercultural debe ser reformada porque mejor era la anterior al correísmo. Ahora se comete el error de contratar profesores no especializados en ciencias de la educación, sino profesionales de otras ramas que desconocen la pedagogía y la didáctica. Los profesores fallan en la enseñanza de matemáticas, física, lenguaje, inglés, etc. porque no son profesionales en ciencias de la educación; y a los especializados, en muchos colegios les asignan materias que no les corresponden para completar las horas de trabajo. Los laboratorios de física, química, biología, CC. NN. que entregaron hace treinta años no tuvieron mantenimiento o no los actualizaron, y no están aptos para la enseñanza. Es necesario retomar asignaturas como cívica, moral, valores, historia del Ecuador.

Los gobiernos no deben descuidar la educación porque es la base de la prosperidad de un país y la acción más certera de evitar abusos de poder.

Lic. César Burgos Flor