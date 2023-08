A mis ‘escasos’ 82 años me he dado cuenta de que hay nuevas carreras universitarias que deberían implementarse para cambiar el estigma que nos cataloga como país tercermundista, pese a ser dueños de gran diversidad de paisajes, flora, fauna y agricultura; y ser considerado el más corrupto y peligroso de América Latina. ¿Qué les parece la creación de la facultad de Patriotismo? Después del grado de bachiller ingresarían y estudiarían: Cívica, Ética, Lógica, Moral, Política nacional e internacional, Geografía territorial, Estrategia militar y diplomática, Seguridad, Ciencias políticas, Historia, Economía y Lenguaje. Loable sería que el Ministerio de Educación piense en esta propuesta. Sería una carrera universitaria que los convertiría en “personas de alto valor moral e intelectual.” Así, estarían aptos para ejercer cargos públicos y privados por su gran soporte y pasaporte, que los avalaría para ejercer altas dignidades, que engrandecerían al Ecuador. Sería la profesión más noble y rentable, una especie de apostolado para servir al país. ¡Un inepto, no debe gobernar, so pena de ser gobernado! Si los alumnos carecen de buenos modales y lenguaje apropiado, ¡qué se puede esperar de su rendimiento! Aun así se promocionan para cargos públicos, y los vemos orgullosos, proclamando su ignorancia. Hay escuela para mascotas, pero no para patriotas; facultad de Periodismo, pero no de Patriotismo. Qué positivo sería ver y saber que somos el único país que ‘fabrica patriotas’. ¡Hombres y mujeres de honor, que viven por y para la patria, su pendón!

Myrna Jurado de Cobo