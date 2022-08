Dificultades del aprendizaje pospandemia

El retardo pedagógico significa una tardanza importante en las funciones sensoriales y cognitiva. Puede tratarse de retardo global o parcial, casi siempre superior a dos años, en adquisición de aprendizajes escolares. Es una disfunción en el proceso de incorporación a la sociedad escolar. Se sugiere descartar disfunción del entorno (familiar o escolar), o deficiencia mental o sensorial. Muchos enseñadores públicos o privados no recibieron formación para su descubrimiento y corrección. De no tomarse acciones en la marginalidad y la pobreza continuarán en ascenso. Los empleos que consigan quienes desertan del sistema educativo proveerán ingresos solo para medio subsistir. Sobre desigualdades educativas y brecha digital en tiempos de COVID-19 se sostiene: “La pandemia ha exacerbado las ya muy conocidas desigualdades educativas”. Al cancelar las clases presenciales, los gobiernos acudieron a tecnologías por seguir brindando educación, pero con serias limitantes, dificultades y cuestionamientos éticos. Son factores que condicionan el acceso a educación de calidad en línea la clase social, la raza, etnia, el género, ubicación geográfica y el tipo de institución educativa. Juntos, esos factores configuran la brecha digital entre los que pueden aprovechar las tics y los que quedan excluidos, ampliada para incluir múltiples aspectos de apropiación de tecnologías, incluyendo educación y pandemia, capacidades digitales, valores que se asocian a su uso y factores políticos y económicos que inciden en su distribución, etc. Las dificultades pedagógicas significativas son casi siempre la notación del fracaso... Hacia allá estamos empujados.

Dr. Ricardo López G.