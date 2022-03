La Asamblea Nacional se convirtió en un festín de celebraciones al conceder amnistía a varios ciudadanos procesados por uno o varios delitos. Muchos de ellos no procedían por motivos humanitarios o políticos, como lo establece la Constitución, art. 120 # 13. En este contexto y en virtud de lo acontecido, los ciudadanos nos estamos acostumbrando a ser solo observadores de este tipo de acontecimientos, sin protestar, estimando que no se puede hacer mucho; solo llenarse de indignación, en razón de que son las mismas autoridades elegidas por el pueblo, como sus representantes, las que toman este tipo de acciones, cuando son los indicados para legislar y buscar mecanismos para combatir la corrupción, o de ser más severos con las leyes para luchar contra la delincuencia. Terminamos agotando la esperanza de un mejor país, que ha perdido sus valores éticos y morales, donde se aplica la justicia basada en la ley y no fundamentada en la razón. El señor Leonidas Iza se considera legislador, con poder dentro del Legislativo: ya está comunicando que presentará otro listado para que sea revisado, cuando justo él es uno de los procesados por varias infracciones. ¡Despertemos Ecuador! No permitamos que se ultraje nuestra Constitución que desde ya es muy permisiva.

Víctor Hugo L. Sánchez