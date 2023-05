En el Título II Derechos, capítulo Primero, Principios de aplicación de los Derechos.- El artículo 11 numeral 9, en su primer párrafo, ordena: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, y en su cuarto párrafo, ordena: El Estado será responsable por:... entre otras disposiciones por las violaciones de principios y reglas del debido proceso, debidamente establecidos en el artículo de la Carta Magna, Artículo 76 (y para las omisiones el) numeral 7, literal L, que en su primer párrafo ordena: Las resoluciones de los Poderes (Legislativo) Públicos deberán ser motivadas.

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho.

Los actos administrativos que no se encuentren debidamente motivados, se considerarán nulos, etc.

Con estos antecedentes, no creo que los acusadores quieran asimilarse a los actores de los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes.

Salvador Loffredo Autheman