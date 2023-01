Dañar a terceros es signo de mala salud mental

La tolerancia es una actitud que muchos deberían practicar, es gratis y ayuda montón a crear ambientes armónicos. El 22-ene-2023 fui a un lugar de comida rápida y vi una escena muy desagradable mientras esperaba en la fila de caja. Una cliente presentaba su queja ante la supervisora porque la cajera no pronunciaba bien el nombre de la gaseosa; decía “bag” en vez de “black”. Cuando la queja es constructiva es bienvenida pero cuando esta se torna en humillación, todo cambia. La cliente sugería que la despidan de inmediato porque esa mala dicción causaba coraje entre los clientes que conocen el nombre del producto por viajes al extranjero. Decía: “como yo, que paso navidak allá, porque la verdak acá es feo; despídala porque para estos puestos no necesitan PhD”. Debido a que la confrontación se tornó álgida y la cajera entre sollozos imploraba que no la despidan, intervine y dije a la reclamante: “es pésimo ver la paja en ojo ajeno y no verse el tronco en ojo propio; usted dice navidak y verdak y nadie la acusa ni avergüenza en público”. La Biblia en Santiago 4:12 nos dice: “Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a otro?”. Por cosas tan pequeñas no se debe insinuar el despido de otros. La mala dicción se corrige, pero si la salud mental no se trata, expone 24/7 a muchos.

Ec. Marysol del Castillo