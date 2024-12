El 27 de noviembre nuevamente recibimos la visita del señor candidato-presidente de la República, Daniel Noboa, pero como siempre sucede, sin ningún anuncio relevante, ni el compromiso para iniciar la ejecución de obras y proyectos trascendentales. Algo que llama la atención es que ninguna autoridad de elección popular en Chimborazo, prefecto, alcaldes, presidentes de gobiernos parroquiales y concejales, y mucho menos el gobernador, solicitan dialogar con el jefe de Estado para informarle que en nuestra provincia estamos totalmente abandonados y desatendidos del poder central; solo vivimos de ofrecimientos y compromisos incumplidos. Carreteras estatales intransitables y en pésimas condiciones; incluso soportamos una vergüenza a nivel nacional con la carrera ciclística al Ecuador, porque el recorrido no se cumplió como estaba previsto por la calamitosa situación de las vías, que le corresponde rehabilitarlas al Estado. Por la sequía y estiaje, los agricultores están desamparados de los ministerios competentes; los hospitales públicos siguen padeciendo escasez de medicamentos y especialidades médicas, y algunos tienen su infraestructura destruida. Los guardias pertenecientes a empresas de seguridad y las educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil que regenta el MIES no reciben sus sueldos desde hace varios meses. Los casos de desnutrición crónica infantil en comunidades rurales de Chimborazo no han merecido primordial atención; y las unidades educativas fiscales requieren mejorar sus edificaciones.

Arturo Lara Noriega