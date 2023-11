Cartas de lectores: En tiempos de guerra

Consternado con la impávida actitud del Gobierno, de sus inoperantes FF. AA., de la negligencia absoluta de su Policía Nacional, de una Función Judicial extremadamente corrupta (con honrosas excepciones), con jueces de cantones que a cientos de kilómetros otorgan medidas sustitutivas a delincuentes sentenciados o capturados en flagrancia, con una patria atacada por los cuatro puntos cardinales por las mafias, me pregunto: ¿qué pasa que nadie reacciona? No reacciona el gobernante, que solo da manotones de ahogado y vueltas en el mismo sitio; no reaccionan las FF. AA., que nada hacen por atacar y destruir a los enemigos de la patria, los cuales exhibiendo armas sofisticadas atacan inmisericordemente a un pueblo inocente y desprotegido. Estamos en guerra y los llamados a defendernos no hacen nada, en una cobardía sin nombre. ¿De qué valen las armas que una nación les entregó para ser defendida ante ataques criminales? ¿De qué valen los miles de soldados de honor y valentía, que concentrados en cuarteles leen día a día en los diarios los horrendos crímenes en las calles de nuestras ciudades? ¿De qué valen los miles de policías que con armas de mediano poder y preparados para defender a la patria de la delincuencia hoy están desaparecidos a partir de las 6 p. m.? Las ciudades son cementerios abandonados, sin presencia de fuerzas policiales. ¿Dónde, Dios mío, se esconden los miles de policías? ¿Dónde se encuentran, que nadie los ve? En lo personal, día a día, luego de las 6 p. m. recorro decenas de vías y avenidas de Guayaquil y solo encuentro una que otra moto policial, sin apoyo de patrulleros, peor apoyo de soldados de las FF. AA. Me aterroriza saber y ver que la patria está sola, sin gobernante, sin FF. AA., sin policías, sin jueces que nos defiendan. Se acabaron las condecoraciones, hoy no tenemos más héroes que nos defiendan. La historia este tiempo se ha escrito con sangre de inocentes y sin nadie que nos defienda. Tocará revolucionar la patria y buscar héroes que nos salven de entre el pueblo desarmado, porque esperar heroísmo y valor de quienes aquello es su obligación y profesión...

José Francisco Intriago Puga