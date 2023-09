Todos queremos mantener el dólar, pero debemos cambiar la mentalidad. En un país dolarizado no se puede imprimir dinero, el Estado se financia con impuestos y con deuda, y debemos estar conscientes de que hay límites. No podemos seguir manteniendo el altísimo gasto público y subsidios innecesarios, y si nos endeudamos debe ser para reducir el gasto público. Las empresas están sobrecargadas de impuestos, el servicio de la deuda en el Estado está llegando al límite, y si no liberalizamos la contratación del salario no hay ni habrá inversión extranjera, porque en el Ecuador el salario es el doble que en Méjico y Brasil, con economías muchísimo más grandes.

En el Ecuador no se puede hacer nada si no le pides permiso al Gobierno. La delincuencia se ha tomado el país y cobran impuestos; estamos cometiendo el mismo error que en Colombia, de creer que el narcotráfico es un delito común: es un estado de guerra interna, es una agresión al Estado; tienen armamento y entrenamiento militar que supera a la Policía. Su arma más poderosa es el dinero, con esto están destruyendo la justicia y la institucionalidad del país. Si el Ecuador quiere cambiar, el nuevo presidente debe entender que esto es una agresión al Estado, y asumir facultades extraordinarias para salvarlo, o decidir no hacer nada y que el país explote con más de lo mismo.

Juan Orús Guerra