Es lógico y fácil cuando el pueblo no tiene preparación que lo convenzan los falsos políticos; cree que van a solucionar sus problemas. Tal es el caso en Guayas, en la zona cuatro, la mayor parte rural: ganan los que les negaron su preparación pues cerraron la mayor parte de las escuelas (por ende son fáciles de manipular). El presidente no abrió las escuelas cerradas ni los normales donde se forman los maestros primarios; siguen ingresando al magisterio personas no preparadas. Ahí tiene el resultado de su votación. Debe de inmediato designar a una o un ministro de Educación, como la Dra. Rosalía Arteaga, que conoce a fondo este problema; y que se reúnan con los dirigentes de los maestros que son clasistas para que resuelvan urgentemente ciertos puntos: 1. Reformar la Ley de los niños y jóvenes, que respeten al maestro, lo que en la actualidad no existe; ellos mandan en el aula y no el profesor. Por eso la educación está bajo cero. 2. Que los nombramientos y matrículas sean de los propios establecimientos educativos. 3. Que el dinero del bar se quede en las escuela o colegio y no en el distrito; que este dinero se emplee para las necesidades de cada establecimiento educativo. 4. Que se designe a conserjes nombrados en cada establecimiento educativo para que hagan control y aseo de aulas, y no lo haga el maestro. 5. Que el próximo año lectivo en la costa se dé la materia Lugar natal en tercer grado, para que el niño conozca a fondo a su ciudad; así como Cívica, Moral, Ética que tanta falta que hacen en la actualidad a nuestros niños y jóvenes. Ya no saludan, no respetan ni a sus progenitores, peor a un mayor y a su maestro. 6. Se debe terminar con los distritos y designar a personas que conozcan a fondo la educación y sepan dirigir a sus subalternos. Señor presidente, está en sus manos salvar la Educación. Respecto a salud, la atención es pésima; no hay medicina ni especialistas y en nuestra ciudad el hospital del IESS funciona calamitosamente. Lleva el nombre de un gran médico humanitario, que es siempre recordado: Dr. Federico Bolaños. Esperemos que se activen la FEUE y la FESE, que anteriormente salían a las calles a protestar por las malas autoridades.

Gualberto Arias Bonilla