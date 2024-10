Cartas de lectores | ¡Un paso al costado!

Verónica Abad fue elegida en la papeleta de Daniel Noboa. No interesa, a estas alturas, si el presidente se equivocó o no. Habría sido deseable que entre ellos hubiera existido concordancia en los asuntos del Estado. La ciudadanía es testigo que desde el día de la posesión, la Sra. Abad demostró con hechos y palabras una actitud de oposición y desacuerdo con el presidente Noboa. Confirmado esto, ella debió haber renunciado. Esta discrepancia se ha ido ahondando, no solo con Noboa, sino con varios de sus ministros, comenzando con la canciller. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿qué pasa si Verónica Abad asume interinamente la presidencia? Si esto llegara a suceder, habría un caos en el país. Cambiaría ministros, mandos de Fuerzas Armadas y Policía, se paralizarían convenios, acuerdos internacionales, préstamos, adquisiciones que están en marcha para la solución energética, derogaría decretos y expediría otros, no sabemos con qué propósito. ¿Queremos realmente esto? Ciertamente no. Por ello, y para no afectar más al país, la Sra. Verónica Abad debería de forma patriótica y desinteresada, posponiendo cualquier actitud de venganza, dar un paso al costado. El país se lo agradecerá y ella podrá prepararse para en un futuro servir al país en otras circunstancias.

Ewald Manuel Utreras