Como docentes escuchamos a los padres decir que quieren dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron. Este deseo comprensible puede hacer más daño que bien. En un mundo de competencia es feroz, las oportunidades no siempre son fáciles de conseguir y es crucial enseñarles el valor de la superación personal. Los desafíos son parte inevitable de la vida y enfrentarlos es la única forma de crecer y desarrollarse. Cuando los padres intentan proteger a sus hijos de todo esfuerzo y dificultad los están privando de la oportunidad de aprender valiosas lecciones. El fracaso y la frustración son maestros poderosos que enseñan a perseverar, a ser resilientes y a encontrar soluciones creativas. Como educadores tenemos la responsabilidad de trabajar en colaboración con los padres para fomentar la resiliencia, creando un ambiente de apoyo en el aula, donde se sientan seguros para tomar riesgos y cometer errores. Debemos alentarlos a enfrentar sus miedos, a no rendirse fácilmente y a buscar ayuda cuando la necesiten. Cuando superan un desafío experimentan orgullo y logro, lo que forja el carácter y construyen confianza en sí mismos.

Roberto Camana-Fiallos