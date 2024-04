Cartas de lectores: Nuestra sociedad, la consulta y el referéndum

El país necesita el cambio cultural que he venido repitiendo por décadas. Ante los problemas que afrontamos, pese a que en nueve de las 11 preguntas los electores votaron por el SÍ y solo en dos por el NO, se identifican limitantes: 1. Tenemos muchas leyes que son un tropiezo para el desarrollo y deberían eliminarse; hay muchas instancias innecesarias entre entidades de justicia, de derechos humanos, que no permiten el flujo al desarrollo, 2. La estructura de justicia está plagada de corrupción y por ello hay impunidad 3. Las penas de quienes han delinquido se cumplen a medias y el aumento más la devolución de lo robado sí puede tener efectividad para el Estado 4. El trabajo por horas no tuvo suficiente explicación para que el elector opte y gane esta pregunta. El resto del cuestionario tendrá efectividad cuando el ecuatoriano cambie de actitudes, y dependerá de cómo el Gobierno lo ponga en práctica. Para que Ecuador cambie hace falta un gran proyecto como el que presenté al expresidente Correa (Lucha contra la corrupción), que fue aprobado en 2008, pero que en otras instancias de este gobierno no entendieron y no se llevó a cabo. Sería prioritario que la administración Noboa inicie este proyecto que durará años, única manera para que el país avance y logre desatarse de los problemas culturales que lo mantienen sin visos de cambio. Los resultados de la consulta y referendum tendrán efectividad cuando cambiemos de mentalidad y cultura.

Carlos Puga Valencia