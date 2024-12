Cartas de lectores: Navidad en tiempos de crisis

La Navidad está por llegar, pero hay crisis. Se viene a la mente la preocupación: ¿qué les voy a dar a mi esposa y a mis hijos? Pensamos en los regalos para quedar bien, se ha comercializado la celebración. La Navidad es una oportunidad para hacer negocio; nos han dado el mensaje equivocado, nos malenseñaron a dar fundas de caramelos; están acostumbrados al bono navideño. Hemos perdido la razón a través de la imposición. La Navidad no es lo que se promociona, hay un sincretismo religioso que hiere, los valores familiares se están desvaneciendo, hay una invasión de la contracultura. Santa Claus ha reemplazado a Jesús. La Navidad es un momento de reflexión, es la evidencia del amor de Dios; no debe haber distorsión sino adoración. Necesitamos recuperar el verdadero sentido. Vive la Navidad ayudando a tu prójimo, haz algo distinto. No te dejes llevar por el espíritu comercial, que tu Navidad no sea igual que la de los demás; antes de tener la expectativa de recibir, bendice a tu prójimo. ¿Cuándo se distorsionó el mensaje de la Navidad? ¿Cómo la celebramos correctamente? ¿Qué significa para ti una Navidad con Jesús? Hechos 20:35... En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero