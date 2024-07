El Ecuador va directo al despeñadero, sin opción a recular o mejorar nuestra situación política, ¿por qué? Porque hemos permitido que periodistas deportivos hablen de política, que periodistas no tengan un título para que ejerzan su profesión con responsabilidad, que vivarachos sean dueños de radios, que comerciantes de tela sean dueños de TV, que testaferros y empleados domésticos sean asambleístas, que cualquier inconsciente o indolente se permita hablarnos de humanidad y valores, que un cardiólogo administre la cosa pública. En fin, todas estas aberraciones permitidas por el mandante han hecho que nuestros hijos no tengan escuelas de calidad, que nuestros jóvenes no tengan acceso a empleo digno sin explotación, que nuestros ancianos no tengan una seguridad social decente, y por sobre todo, hemos permitido que el Estado no sepa un ápice de qué es seguridad nacional.

Todo lo que nos sucede es porque los mandantes lo han permitido, porque los mandantes son parte del circo político en el cual vivimos día a día.

Jaime Andrés Véliz Ortiz