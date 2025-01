El hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) es el mejor del Seguro Social en Quito, según el presidente de Consejo Directivo del IESS. Un familiar fue intervenido quirúrgicamente como Cirugía del día; por ser paciente crítico necesitó el cuidado de otro familiar. Los preparativos preoperatorios y entrar a la lista de espera de cirugías represadas tarda una eternidad. Se ingresa pasado mediodía: almorzado, con útiles de aseo y el familiar. Fueron recibidos por una licenciada 10/10, al otro día por una 5/10; nadie enseña el manejo de la cama, del timbre de llamada ni de lámparas personales de la cama; nada funcionaba. Por la noche, cuando el familiar preguntó: ¿cómo paso la noche? Como se acomode. No hay sofá-cama de acompañante. Dos sillas incómodas que más sirven para que el paciente suba a la camilla que lo llevará a la sala de operaciones. Un solo servicio y una sola ducha para enfermos y familiares; los servicios sin la doble tapa. En quirófanos: hay que llevar todos los insumos que el IESS no tiene. Si falta una sonda, a conseguirla? El familiar va en taxi, necesita de 3 a 4 carreras. Si la sonda conseguida es muy pequeña, a repetir la hazaña. ¿Cuánto termina costando la simple sonda? Suspenden la cirugía por una plaquetopenia luego de que al paciente ya lo prepararon con purgantes. Toda la noche en el único servicio del piso. ¿El presidente del Consejo Directivo o el gerente del hospital sabrán de esta atención? Los afiliados aportan todos los meses. El sistema de salud impuesto por el socialismo del siglo XXI y la atención deshumanizada no son de primer orden: guardias carceleros, personal de limpieza indiferente, cirugía del día: una burla, dura meses. Todo está distorsionado, cada cual actúa aisladamente. No hay un solo mando, como antes. Nadie obedece si no está la orden en el sistema informático. El paciente se transforma en un número, dado por la habitación y la cama que le toca, y así lo tratan. Mi familiar era el 4B del tercer piso y si en el sistema no está registrada el alta, no hay salida hasta mediodía. ¿Quién maneja el sistema informático? Todos y nadie. La atención hospitalaria del HCAM solo la salva la excelente calidad de pocos médicos, enfermeras y personal que aún quedan de la vieja guardia. El hospital tiene que volver a ser manejado por una sola cabeza: un médico asignado por concurso y merecimientos, entre ellos, que haya sido gerente, administrativo y operativo. El concurso debe manejarlo el Colegio Médico y no por intereses políticos.

José Mayorga Barona