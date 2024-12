Cartas de lectores | El futuro de la educación de jóvenes y niños es incierto

Desde que tomó el poder el correísmo su propósito fue destruir la educación. Cerró cientos de escuelas urbanas y rurales y con ello creció el analfabetismo, canceló a cientos de profesores normalistas y de yapa cerró los normales donde se forman los maestros. Para completar puso como reglamento que cualquiera puede ser profesor y con ello entraron tirios y troyanos; por eso la preparación de los estudiantes es pésima. Siguieron las presidencias de Moreno, Lasso y el actual presidente, quien nunca se educó en escuela y colegio fiscales, sino en establecimientos de lujo en el exterior; por ello no conoce a fondo cómo están estos establecimientos educativos. Pese a las criticas de grandes maestros, sigue el camino que le trazó el correato. ¡Que satisfacción saber que el colegio Nacional Vicente Rocafuerte preparó a 16 presidentes de la República y que es un orgullo para los guayaquileños!; actualmente la preparación de los estudiantes no sirve ni para ser conserje. En nuestra ciudad el emblemático colegio Velasco Ibarra dio alcaldes, concejales, diputados, y en lo académico, médicos, abogados, ingenieros de varias clases, arquitectos de alta calidad. Actualmente da pena que salgan con título de bachiller sin poder ingresar a la universidad, y con baja preparación, no por culpa de los maestros, sino del sistema impuesto. Esperemos que el pueblo reflexione y vote con el cerebro, no con el corazón, que los traiciona.

Gualberto Arias Bonilla