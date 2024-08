Cartas de lectores: Deportistas destacados en los Juegos Olímpicos en París

Juegos Olímpicos en París: un orgullo para Ecuador por su participación en las diferentes disciplinas. Estuve pendiente del desempeño de los deportistas; mi atención se centró en Daniel Pintado, marcha. De siempre admiré el galardón de Jefferson Pérez, años atrás. Sintonicé un canal nacional que daba paso a paso la participación de Daniel. Grande fue la emoción y alegría de los ecuatorianos con su triunfo: medalla de oro en los 20 kilómetros marcha. Con lágrimas explicó cómo pudo llegar a cumplir su sueño de toda la vida; admiraba desde niño la hazaña de Jefferson, incursionó en varias disciplinas y se decidió por la marcha. Deseaba conocer a su familia, a su hijo Nico, a su hermanita Montse, quienes le daban fuerzas desde Cuenca: “papá, sí puedes, sí puedes”. Vi en televisión la fotografía de los niños, de sus padres y de su casa, con una puerta muy deteriorada; igual la vivienda. Es urgente que tengan mejores comodidades, ayuda mensual para continuar con sus entrenamientos; no olvidemos que él tiene que ver por el sustento de esos niños pequeños. EXPRESO siempre nos tiene al tanto de los deportes y el jueves 8 de agosto nos trajo una fotografía con el título: La alegría en la casa de los Pintado por partida doble. La familia, el pequeño Nico, doña Eulalia Álvarez y Montse viendo el nuevo logro. En la reseña se lee: “su madre dice que si lo logró una vez, sabía que iba hacerlo bien una vez más. Nicolás Pintado, hijo del marchista campeón olímpico cuencano, no paraba de brincar y gritar para festejar la nueva medalla olímpica de su padre”. Toda la familia Pintado Álvarez siguió la competencia y la premiación de Daniel y Glenda desde su casa en el barrio Miraflores, Cuenca. Su hermana Elizabeth se dejó embargar por la emoción al verlo cumplir sus sueños: “Mi hermano siempre quiso esto. Trabajó desde muy pequeño porque quiso ver su sueño cumplido”. Eulalia, madre de Daniel, recordó que ella impulsó tanto a Daniel como a David a que realicen actividades deportivas en su tiempo libre. “Ellos son los últimos de mis hijos y eran niños muy activos. Los poníamos a correr en todas las carreras para que gasten energías y traían medallas”, recuerda. Mi agradecimiento a EXPRESO por esta excelente reseña. Que este triunfo de Daniel Pintado y las palabras de su madre sean ejemplo para nuestra juventud. Muchos de ellos se sumergen en el vicio, que los lleva a la perdición, chicos de barrios similares; pero no hay obstáculos cuando se desea la superación.

Laura Esther Gómez Serrano