Cartas de lectores | Los deportes en Milagro están en cero

Nuestra juventud no tiene canchas donde practicar deportes. Antes en los colegios había campeonato interno de diferentes disciplinas e intercolegiales. En el Velasco Ibarra destacaron futbolistas a nivel nacional e internacional: el arquero Cevallos, delanteros como los hermanos Cuvi, Sánchez, Cajas, etc. Antes había ciclismo: la competencia más esperada era la vuelta Milagro-Yaguachi, organizada por el Club de Leones, donde destacaron Arias, Coronel, Rodas, Zavala, etc.; ya no existe. El campeonato entre clubes de indoor se llenaba de fanáticos en el coliseo Valdez; había clubes como Peñarol, River Plate, etc. No había estadio pero sí campeonato entre clubes; se desarrollaba en la cancha de la Pampa de los Conejos. Destacaron los clubes San Miguel, Milagro SC, Remache, etc. Había campeonatos abiertos e intercantonales de básquet masculino y femenino. Destacaron jugadores como Lapentti, los hermanos Wong, Zavala. Carlos Pinta, quien tiene una escuela de box con auspicio del Club Chimborazo, se destacó junto al Manaba, Cartagena, etc. Como siempre, hay una luz en el túnel: el Club Unemi, con grandes jugadores juveniles. Quiere participar en el campeonato de Segunda Categoría, pero tiene una dificultad y ha pedido ayuda a una institución. No conocemos qué hace la liga cantonal; cuenta con dos coliseos muy amplios y el estadio Los Chirijos, que está abandonado y que serviría para forjar nuevos profesionales. Urge que alguien actúe para que nuestra niñez y juventud tengan dónde jugar y no caigan en la droga.

Gualberto Arias Bonilla