Cartas de lectores: No nos dejemos manipular electoralmente

Hablar hoy de Daniel Noboa Azín es hablar en tiempo presente y futuro, ya que es el presidente del Ecuador y precandidato a la relección en las elecciones presidenciales de febrero de 2025.

Políticamente hablando, se conoce que un político necesita que su nombre esté activo en la mente de los votantes para mantener aceptación y esto sucedió en los últimos días, pero ocurrió a la inversa, porque las botas presidenciales captaron la atención al momento de presentar el informe a la nación.

Los trolls aparecieron de inmediato y sociabilizaron en redes sociales la marca, precio, etc. de los zapatos que usó el mandatario para crear el descontento popular. Al fin ese es su trabajo, por lo que es insano asimilar insumos negativos, porque su único objetivo es inclinar la balanza a favor de quienes anhelan el poder nuevamente.

Las críticas se dieron por considerar el calzado inapropiado para el evento, pero esta no es la primera vez que su indumentaria causa controversia. Antes de ser elegido presidente, Noboa asistió a un debate con un casco sobre su cabeza. Quizás el uso de las botas fue una medida de seguridad ante cualquier atentado para moverse con facilidad.

Si queremos un Ecuador diferente, actuemos y pensemos diferente. Por ejemplo, preocuparnos más por el ser y no por el parecer. No olvidemos que solo Dios hace milagros y que ni Harry Potter, con su varita mágica y sentado en Carondelet, cambiaría todo en un segundo y menos en un periodo de trabajo tan corto, simplemente no nos dejemos manipular electoralmente, estamos en mayo de 2024 y la campaña electoral encubierta opera desde ya.

Ing. Isabel de Cordovez