El próximo 15 de octubre nos toca elegir -a todos- quién será el próximo presidente Constitucional de la República, entre Luisa González y Daniel Noboa, nos gusten o no estos candidatos o la ideología a la que pertenecen. No todos los electores participan con conciencia de la importancia de esta decisión, en el significado que cada uno de estos candidatos representa, expresa, o puede tener para que dirija los destinos de la nación. En esta ocasión, decidir entre uno de los dos nos coloca en un escenario decepcionante y sombrío debido a la ausencia de propuestas serias, en búsqueda de soluciones para los grandes problemas que padecemos: seguridad, corrupción, salud, educación, empleo, narcotráfico, entre otros. Sombrío por posturas y planteamientos ideológicos que amenaza la estabilidad política y democrática de la patria, provocando alta volatilidad, escenarios de conflictos sociales y de enfrentamientos abiertos con diferentes sectores de la vida política, económica, social, académica y de los medios de comunicación, como en el tiempo de la década pérdida. Es complejo comprender y decidir para muchos de los electores entre una de las dos opciones, pero hay que decidir cuál de las dos puede ser mejor para gobernar el país. Esta decisión no se puede eludir, sobre todo para quienes han participado activamente de la vida política y tienen conciencia de lo que se está jugando el país. Esta segunda vuelta electoral es para todos los efectos más importante y decisiva que la del 2021. Aquí se juegan más proyecciones del país y está de por medio su futuro para los próximos 20 o 25 años, además del conjunto de toda la institucionalidad democrática hasta ahora lograda, que aunque frágil es democracia al fin. Gane quien gane, las luchas populares se van a mantener, pero dependiendo de quién gane también se puede lograr más en estas luchas y diálogos nacionales que puedan establecerse por parte de los sectores organizados de la sociedad en general. Estas elecciones serán un estado de la conciencia ciudadana. Muestre la suya. ¡Hágala valer eligiendo bien!

Mario Vargas Ochoa