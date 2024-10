El daño político no lo causan quienes denuncian, sino las autoridades que ofrecen y no cumplen, los funcionarios con su ineficiencia, los actos de corrupción comprobados y la falta de decisión política que estanca. Se produce cuando se aprovechan del poder con nepotismo y tráfico de influencias, con venta de cargos públicos, con cobro de porcentajes para contratar obras, con consultorías sesgadas. Lo hace quien no escucha, la inoperancia de planes y programas, la negligencia de supuestos expertos, la ejecución presupuestaria deficiente. Y viene desde adentro, con aplausos que ciegan el entendimiento, con placas y honores de quienes pretenden aprovecharse, con complicidad y encubrimiento de delitos. Si quieres ser diferente debes hacer lo que otros no se han atrevido. ¿Quiénes causan daño político? ¿Cuándo se produce? ¿Cuáles son las consecuencias? El golpe más certero viene del amigo, del coideario, del que ha sido beneficiado, de quien ha comido del mismo plato. Mateo 26:23... Entonces él, respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero